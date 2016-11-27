 الفالح: افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الخميس القادم و التحقيق جاري في حادثة تسرب المياه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر تنفي أي تواجد عسكري لها على الأراضي السورية شوارع الخرطوم خاوية في أول أيام “العصيان المدني” ريبيري باق مع بايرن ميونخ حتى 2018 إيران تسجن نجل منتظري 21 عاما في قضية “تسجيلات الإعدامات” الفالح: افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الخميس القادم و التحقيق جاري في حادثة تسرب المياه 53 مليار دولار استثمارات بتحلية المياه بـ2020 25 مليار ريال كلفة مشروع “سار” السعودية برأس الخير ولي العهد يستقبل وزير البحرية الأمريكية دشن المرحلة الثانية من نظام “صوت المواطن”.. أمير القصيم يشدد على الجهات الحكومية والخدمية تفعيل صوت المواطن أمانة الباحة تكمل استعداداتها لموسم الأمطار وزير التعليم يكرم ” تعليم الليث ” بوسام الجودة والتميز من الدرجة الأولى على مستوى المملكة مذكرة تعاون بين “الصحة” و “العمل” لرفع نسب التوطين بالقطاع الصحي

الفالح: افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الخميس القادم و التحقيق جاري في حادثة تسرب المياه

الفالح: افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الخميس القادم و التحقيق جاري في حادثة تسرب المياه
المناطق_الرياض

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م.خالد الفالح اليوم الأحد أن حجم المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجبيل ورأس الخير لأرامكو تبلغ قيمتها 160 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع الكهرباء التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين غدا بالشرقية 20 مليار ريال.

وأكد الفالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن التحقيق جاري في تسرب المياه في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي .. وبأن الافتتاح سيكون يوم الخميس المقبل وبأن المبنى أصبح جاهزاً بعد ٢٤ ساعة من الحادثة، وأشار إلى أن المملكة ستشارك في اجتماع أوبك القادم مع استمرار السياسة الحالية أو الانتقال إلى الخفض إذا تم الاتفاق على ذلك .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>