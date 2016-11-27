الفالح: افتتاح مركز الملك عبدالعزيز الخميس القادم و التحقيق جاري في حادثة تسرب المياه

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م.خالد الفالح اليوم الأحد أن حجم المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجبيل ورأس الخير لأرامكو تبلغ قيمتها 160 مليار ريال، فيما بلغت قيمة مشاريع الكهرباء التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين غدا بالشرقية 20 مليار ريال.

وأكد الفالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن التحقيق جاري في تسرب المياه في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي .. وبأن الافتتاح سيكون يوم الخميس المقبل وبأن المبنى أصبح جاهزاً بعد ٢٤ ساعة من الحادثة، وأشار إلى أن المملكة ستشارك في اجتماع أوبك القادم مع استمرار السياسة الحالية أو الانتقال إلى الخفض إذا تم الاتفاق على ذلك .