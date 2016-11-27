 ريبيري باق مع بايرن ميونخ حتى 2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ريبيري باق مع بايرن ميونخ حتى 2018

ريبيري باق مع بايرن ميونخ حتى 2018
المناطق_وكالات

مدد بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، الأحد، عقد لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري عاما إضافيا حتى يونيو 2018.

وسيكون لاعب الوسط الفرنسي في نهاية عقده الجديد قد أمضى 11 موسما في صفوف بايرن.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينتس رومينيغيه في بيان: “ستة ألقاب في الدوري الألماني، خمسة في كأس المانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبية: أكبر انتصارات بايرن في الأعوام القليلة الماضية كانت مرتبطة بشكل وثيق بفرانك ريبيري”.

ونقلت فرانس برس عن رومينيغيه قوله: “إنه لاعب أساسي وممتع للجماهير، ونحن سعداء بتمديد عقده عاما إضافيا”.

وانضم ريبيري البالغ من العمر 33 عاما) إلى بايرن ميونيخ في 2007 آتيا من مرسيليا، وخاض مع بطل ألمانيا 333 مباراة حتى الآن، سجل فيها 108 أهداف وساهم بـ164 هدفا.

من جهته، قال النجم الفرنسي “أتطلع إلى لحظات أخرى جميلة مع جماهير بايرن، وأريد أن أكون جزءا من نجاح الفريق حتى نهاية عقدي”.

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