ريبيري باق مع بايرن ميونخ حتى 2018

وسيكون لاعب الوسط الفرنسي في نهاية عقده الجديد قد أمضى 11 موسما في صفوف بايرن.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينتس رومينيغيه في بيان: “ستة ألقاب في الدوري الألماني، خمسة في كأس المانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، السوبر الأوروبية: أكبر انتصارات بايرن في الأعوام القليلة الماضية كانت مرتبطة بشكل وثيق بفرانك ريبيري”.

ونقلت فرانس برس عن رومينيغيه قوله: “إنه لاعب أساسي وممتع للجماهير، ونحن سعداء بتمديد عقده عاما إضافيا”.

وانضم ريبيري البالغ من العمر 33 عاما) إلى بايرن ميونيخ في 2007 آتيا من مرسيليا، وخاض مع بطل ألمانيا 333 مباراة حتى الآن، سجل فيها 108 أهداف وساهم بـ164 هدفا.

من جهته، قال النجم الفرنسي “أتطلع إلى لحظات أخرى جميلة مع جماهير بايرن، وأريد أن أكون جزءا من نجاح الفريق حتى نهاية عقدي”.