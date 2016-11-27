مهنيات سعوديات يقدمن ورشاً للتدريب المجاني في الماكياج .. تقنية البنات بجدة شريكاً تدريبياً بالمعرض السعودي الدولي الثالث للصحة والجمال

تشارك الكلية التقنية للبنات بجدة في المعرض السعودي الدولي الثالث للصحة و الجمال الذي يرعاه صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد آل سعود ، وتنطلق فعالياته مساء اليوم الأحد بفندق جده هيلتون من الساعة الرابعة عصراً وحتى الحادية عشر ليلاً ويستمر حتى 29 من صفر الحالي .

أوضحت ذلك عميدة الكلية ندى زرنوقي ، مشيرة إلى أن المشاركة تؤكد دور الكلية بوصفها شريكاً تدريبياً في مثل هذه المعارض والفعاليات التي تحفل بها المحافظة ، وامتداداً للتعريف بالكلية وتخصصاتها لكافة قطاعات وشرائح المجتمع ، بالإضافة إلى تعزيز اهمية العمل المهني في نهضة المجتمع لدى زوار المعرض بشكل عام والذي يضم (15) دولة مشاركة ، وأكثر من (250) علامة تجارية .

وأكدت “زرنوقي” أن مشاركة الكلية بعدد من مدرباتها ومتدرباتها هو امتداد لتوجه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتنفيذ رؤية المملكة 2030 ومتطلبات تنفيذها من خلال دورها في التدريب والمشاركة المجتمعية ، بالإضافة إلى التواصل مع سوق العمل وتبادل الخبرات عن طريق بناء الشراكات مع قطاعات التجميل المختلفة وبيوت الأزياء ومراكز الصحة والجمال وهو ما يعني فتح المجال مستقبلاً لبنات الوطن وخلق فرص العمل لهن .

وأضافت “زرنوقي” أن الكلية ستشارك بجناح كبير وفريق للتعريف بالكلية والإجابة على استفسارات الزوار وعرض لأهم ما تقدمه الكلية من برامج ودورات تدريبية تخدم المرأة السعودية لدخولها في سوق العمل وما توفرها الكلية لخدمة المجتمع والتدريب المستمر من دورات مختلفة المجالات طوال العام ، موضحة أن الكلية ستقدم من خلالها موقعها في القسم النسائي بالمعرض عدداً من ورش العمل وثلاث دورات تدريبية يومياً معتمدة من المؤسسة ، وتتضمن هذه الدورات ” الماكياج الإعلامي” ، و ” فن تركيب أظافر الإكريلك” ، و” برنامج تنظيف البشرة باستخدام High Frequency Machine” ويمكن للراغبات في الانضمام لهذه الدورات التواصل على الجوال 0561344934.

