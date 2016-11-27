 في احتفالية الوزارة بيوم الجودة العالمي,, وزير التعليم يتوج ادارة تعليم جدة بوسام ” سفير الجودة ” من المرتبة الأولى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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في احتفالية الوزارة بيوم الجودة العالمي,, وزير التعليم يتوج ادارة تعليم جدة بوسام ” سفير الجودة ” من المرتبة الأولى

في احتفالية الوزارة بيوم الجودة العالمي,, وزير التعليم يتوج ادارة تعليم جدة بوسام ” سفير الجودة ” من المرتبة الأولى
المناطق - محمد آل طاوي -جدة
توج معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى صباح اليوم الأحد الإدارة العامة للتعليم بجدة بوسام  ” سفير جودة من المرتبة الأولى ” و تسلمه من معاليه مدير عام التعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي وذلك خلال الحفل والمعرض الذي اقامته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للجودة بمقرها في الرياض .
ويأتي  تتويج  ادارة تعليم جدة بالوسام لتميزها في تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة (الآيزو 2008 ، 9001 ) في بعض مدارسها ووحداتها الإدارية وحصولها على شهادات اعتماد دولية في ذلك الشأن .
ورفع مدير عام تعليم جدة عبدالله بن احمد الثقفي الشكر والامتنان لمعالي وزير التعليم على هذا التكريم الذي يعد حافزا ودافعا نحو مزيد من الإبداع والتميز في تطبيق معايير الجودة في كافة جوانب المنظومة التعليمية .
وأكد إن وسام التميّز الذي توجت به الإدارة هذا اليوم في مجال الجودة شرف وحافز لتجويد العمل والدفع به لمنافسات عالمية مقدما التهنئة لكافة منسوبي ومنسوبات تعليم جدة ، و أشاد بفريق الجودة  بتعليم جدة بقيادة الاستاذة مها أبوشال وكافة العاملين والعاملات في الأقسام والإدارات والمكاتب التي ساندت عمليات وتطبيقات الجودة  ، متمنيا المزيد من العطاء  لخدمة الدين والمليك والوطن ورسالة التعليم العظيمة  .
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