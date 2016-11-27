 مدرب الاتفاق ” جاريدو” يفرض نظام اليوم الكامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

5 نصائح لحماية خصوصيتك على فيسبوك مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا رونالدو “المطرقة” يتفوق على ميسي وسواريز أرسنال يعود للانتصارات في الدوري الإنجليزي بثنائية أليكسيس والد شهيد تبوك الرشيدي ” لـ المناطق” إبني راضي عنه وعليه ديون 150 ألف وأمه تحبه كثيرا و سأقدم باقي أبنائي فداء للوطن وزير التعليم يزور جناح الجودة بتعليم تبوك مدرب الاتفاق ” جاريدو” يفرض نظام اليوم الكامل في احتفالية الوزارة بيوم الجودة العالمي,, وزير التعليم يتوج ادارة تعليم جدة بوسام ” سفير الجودة ” من المرتبة الأولى بحضور الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل.. مؤسسة الملك خالد الخيرية تعزز دور المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الإغاثي والإنساني في الحد الجنوبي مهنيات سعوديات يقدمن ورشاً للتدريب المجاني في الماكياج .. تقنية البنات بجدة شريكاً تدريبياً بالمعرض السعودي الدولي الثالث للصحة والجمال تعليق الدراسة في الدوادمي يوم غدٍ الاثنين صاعقة رعدية تصيب وافدين بالمندق

مدرب الاتفاق ” جاريدو” يفرض نظام اليوم الكامل

مدرب الاتفاق ” جاريدو” يفرض نظام اليوم الكامل
المناطق - عبدالرحمن القحطاني
فرض مدرب الاتفاق الإسباني خوان جاريدو نظام اليوم الكامل على اللاعبين حيث خصص في الجدول الأسبوعي للتدريبات غداً الاثنين يوماً استثنائياً، إذ سيحضر اللاعبون لمعسكر النادي الساعة السابعة صباحاً حيث سيتناولون طعام الإفطار قبل أداء التدريب، ومن ثم سيتناولون وجبة الغداء قبل مغادرة النادي لمن يرغب ثم العودة عصراً لأداء التدريبات المسائية.
وكان الفريق قد بدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد في الجولة الـ 11 لدوري (جميل) للمحترفين اليوم (الأحد) حيث أدى اللاعبون تدريباً مسائياً تنوع ما بين الحصص اللياقية والفنية.
ويواجه الفريق نظيره الاتحادي في جدة يوم الجمعة المقبل بعد ثلاثة انتصارات حققها على التعاون والخليج والفيصلي حيث استقر على إثرها في المركز السادس برصيد 19 نقطة.
من جهة ثانية سلم رئيس النادي خالد الدبل لاعب الوسط في الفريق محمد كنو جائزة (موبيل 1) الراعي الراعي الرسمي للنادي لأفضل لاعب في مباراة الفيصلي الماضية والتي نالها اللاعب بعد اختيار اللجنة الفنية التي تضم عدداً نجوم الفريق السابقين صالح خليفة وعمر باخشوين وعيسى خليفة وعبدالله صالح إلى جانب تصويت الجماهير.
unnamed (36) unnamed (35) unnamed (38)

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>