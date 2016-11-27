مدرب الاتفاق ” جاريدو” يفرض نظام اليوم الكامل

فرض مدرب الاتفاق الإسباني خوان جاريدو نظام اليوم الكامل على اللاعبين حيث خصص في الجدول الأسبوعي للتدريبات غداً الاثنين يوماً استثنائياً، إذ سيحضر اللاعبون لمعسكر النادي الساعة السابعة صباحاً حيث سيتناولون طعام الإفطار قبل أداء التدريب، ومن ثم سيتناولون وجبة الغداء قبل مغادرة النادي لمن يرغب ثم العودة عصراً لأداء التدريبات المسائية.

وكان الفريق قد بدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد في الجولة الـ 11 لدوري (جميل) للمحترفين اليوم (الأحد) حيث أدى اللاعبون تدريباً مسائياً تنوع ما بين الحصص اللياقية والفنية.

ويواجه الفريق نظيره الاتحادي في جدة يوم الجمعة المقبل بعد ثلاثة انتصارات حققها على التعاون والخليج والفيصلي حيث استقر على إثرها في المركز السادس برصيد 19 نقطة.