وزير التعليم يزور جناح الجودة بتعليم تبوك

اطلع معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى وبحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف على جناح الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك المشارك ضمن المعرض المصاحب لفعاليات يوم الجودة العالمي في التعليم العام وذلك خلال جولة معاليه على أركان المعرض وأشاد معالي الوزير بمحتويات جناح تبوك وما يحتويه من أعمال تجسد نشر ثقافة الجودة في مدارس منطقة تبوك.

وأوضح مدير إدارة الجودة الشاملة بتعليم تبوك خلف الشمري أنه تم تنفيذ حزمة من البرامج والفعاليات لمواكبة اليوم العالمي للجودة الشاملة في التعليم تحت شعار ( معاً لتكريم سفراء الجودة وصناع التميز ) لنشر ثقافة الجودة والتميز وتطبيقها في التعليم العام.