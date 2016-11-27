 والد شهيد تبوك الرشيدي ” لـ المناطق” إبني راضي عنه وعليه ديون 150 ألف وأمه تحبه كثيرا و سأقدم باقي أبنائي فداء للوطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

5 نصائح لحماية خصوصيتك على فيسبوك مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا رونالدو “المطرقة” يتفوق على ميسي وسواريز أرسنال يعود للانتصارات في الدوري الإنجليزي بثنائية أليكسيس والد شهيد تبوك الرشيدي ” لـ المناطق” إبني راضي عنه وعليه ديون 150 ألف وأمه تحبه كثيرا و سأقدم باقي أبنائي فداء للوطن وزير التعليم يزور جناح الجودة بتعليم تبوك مدرب الاتفاق ” جاريدو” يفرض نظام اليوم الكامل في احتفالية الوزارة بيوم الجودة العالمي,, وزير التعليم يتوج ادارة تعليم جدة بوسام ” سفير الجودة ” من المرتبة الأولى بحضور الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل.. مؤسسة الملك خالد الخيرية تعزز دور المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الإغاثي والإنساني في الحد الجنوبي مهنيات سعوديات يقدمن ورشاً للتدريب المجاني في الماكياج .. تقنية البنات بجدة شريكاً تدريبياً بالمعرض السعودي الدولي الثالث للصحة والجمال تعليق الدراسة في الدوادمي يوم غدٍ الاثنين صاعقة رعدية تصيب وافدين بالمندق

والد شهيد تبوك الرشيدي ” لـ المناطق” إبني راضي عنه وعليه ديون 150 ألف وأمه تحبه كثيرا و سأقدم باقي أبنائي فداء للوطن

والد شهيد تبوك الرشيدي ” لـ المناطق” إبني راضي عنه وعليه ديون 150 ألف وأمه تحبه كثيرا و سأقدم باقي أبنائي فداء للوطن
المناطق_تبوك
بعد الجريمة النكراء التي أقدم عليها  الإرهابي هايل زعل العطوي في تبوك بقتل الجندي عبدالله ناصر مضحي الرشيدي شهيد الوطن ” جوال المناطق ” ومن بريدة في حي الرابية حيث يسكن والد الشهيد العم ناصر مضحي الرشيدي يبحر معكم  قائلا  وهو يكفكف دموعه ويحبس عبراته حامدا الله على قضائه وقدره صابرا محتسبا ولده عند الله سألناه كيف بره بك وسيرته في حياتة فأجاب : كان بارا بي أشد البر حريصا على رضاي ورضا والدته محبوب عند إخوانه محبوبا عند زملائه في العمل فقد بكاه الجميع لحسن خلقه وحسن معاملته فرحمة الله رحمة واسعة وهو الآن خاطب وزواجة قريب ولكن نسأل الله أن يعوضه في الاخره خيرا من الدنيا .
كيف كان تعاون المسؤلين معك 
كان تعاونهم على أعلى مستوى فقد تابعوا حالته وكان وقوفهم معنا مشرفا لم يتركونا لحظه واحدة وقدموا لنا  كل خدمة وواسونا أعظم المواساة واهتموا بالواقعة أعظم اهتماما .
هل عليه ديون 
نعم عليه دين للبنك يقدر 150 الف ريال وعليه ديون لبعض مكاتب العقار تقدر ب 15 الف ريال
ماهي الكلمه التي توجهها لهؤلاء القتلة الإرهابيين 
أقول لهم أنكم ما رضريتم إلا أنفسكم فإبني إن شاء الله شهيدا وكل من قتل من زملائه السابقين أما انتم فقد خسرتم خسرانا مبينا لم تضروا إلا أنفسكم واحزنتم والديكم واهليكم
كلمه لولاة الأمر في هذه البلاد
أقول لهم نحن جنود لهذا الوطن نفدية بأرواحنا واولادنا لأن هذه البلاد هي بلاد الإسلام الحق وولاة أمرنا يحكمون بشريعة الله ونحن معهم ولا نبخل عليهم بشئ ونشكر كل مسؤول فيها ابتداءا من سمو أمير المنطقة والمسؤولين العسكريين الذين وقفوا معنا ونقول للمجتمع جزاكم الله خيرا.
 واختتم والد الشهيد الرشيدي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ولسمو أمير منطقة تبوك ، وقال هذا شرف لنا فهذه بلادنا ندافع عنها بأرواحنا وأولادنا وكل ما نملك فداءاً لها ، ولن يثنينا اي ارهابي جبان متستر بالدين خائن لدينه ووطنه فأبني اخذته يد الغدر من شاب مغرر به ولكن عزائي بأنه شهيد هذه البلد هذا الوطن.
– العم ناصر الرشيدي لديه 5 ابناء و5 بنات ، ثلاثه منهم يعملون واثنين بدون عمل . التحق الشهيد عبدالله الرشيدي بالعسكرية قبل سنة واربعه اشهر .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>