والد شهيد تبوك الرشيدي ” لـ المناطق” إبني راضي عنه وعليه ديون 150 ألف وأمه تحبه كثيرا و سأقدم باقي أبنائي فداء للوطن

بعد الجريمة النكراء التي أقدم عليها الإرهابي هايل زعل العطوي في تبوك بقتل الجندي عبدالله ناصر مضحي الرشيدي شهيد الوطن ” جوال المناطق ” ومن بريدة في حي الرابية حيث يسكن والد الشهيد العم ناصر مضحي الرشيدي يبحر معكم قائلا وهو يكفكف دموعه ويحبس عبراته حامدا الله على قضائه وقدره صابرا محتسبا ولده عند الله سألناه كيف بره بك وسيرته في حياتة فأجاب : كان بارا بي أشد البر حريصا على رضاي ورضا والدته محبوب عند إخوانه محبوبا عند زملائه في العمل فقد بكاه الجميع لحسن خلقه وحسن معاملته فرحمة الله رحمة واسعة وهو الآن خاطب وزواجة قريب ولكن نسأل الله أن يعوضه في الاخره خيرا من الدنيا .

كيف كان تعاون المسؤلين معك

كان تعاونهم على أعلى مستوى فقد تابعوا حالته وكان وقوفهم معنا مشرفا لم يتركونا لحظه واحدة وقدموا لنا كل خدمة وواسونا أعظم المواساة واهتموا بالواقعة أعظم اهتماما .

هل عليه ديون

نعم عليه دين للبنك يقدر 150 الف ريال وعليه ديون لبعض مكاتب العقار تقدر ب 15 الف ريال

ماهي الكلمه التي توجهها لهؤلاء القتلة الإرهابيين

أقول لهم أنكم ما رضريتم إلا أنفسكم فإبني إن شاء الله شهيدا وكل من قتل من زملائه السابقين أما انتم فقد خسرتم خسرانا مبينا لم تضروا إلا أنفسكم واحزنتم والديكم واهليكم

كلمه لولاة الأمر في هذه البلاد

أقول لهم نحن جنود لهذا الوطن نفدية بأرواحنا واولادنا لأن هذه البلاد هي بلاد الإسلام الحق وولاة أمرنا يحكمون بشريعة الله ونحن معهم ولا نبخل عليهم بشئ ونشكر كل مسؤول فيها ابتداءا من سمو أمير المنطقة والمسؤولين العسكريين الذين وقفوا معنا ونقول للمجتمع جزاكم الله خيرا.

واختتم والد الشهيد الرشيدي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد ولسمو أمير منطقة تبوك ، وقال هذا شرف لنا فهذه بلادنا ندافع عنها بأرواحنا وأولادنا وكل ما نملك فداءاً لها ، ولن يثنينا اي ارهابي جبان متستر بالدين خائن لدينه ووطنه فأبني اخذته يد الغدر من شاب مغرر به ولكن عزائي بأنه شهيد هذه البلد هذا الوطن.

– العم ناصر الرشيدي لديه 5 ابناء و5 بنات ، ثلاثه منهم يعملون واثنين بدون عمل . التحق الشهيد عبدالله الرشيدي بالعسكرية قبل سنة واربعه اشهر .