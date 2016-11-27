أرسنال يعود للانتصارات في الدوري الإنجليزي بثنائية أليكسيس

استعاد أرسنال نغمة الانتصارات وعزز موقعه في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين 3 / 1 على ضيفه بورنموث اليوم الأحد في المرحلة الثالثة عشر من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز ستوك سيتي على مضيفه واتفورد 1 / صفر.

على استاد “الإمارات” في العاصمة البريطانية لندن ، كان أرسنال (المدفعجية) على موعد مع مباراة مثيرة وقوية في مواجهة ضيفه بورنموث الذي كان ندا قويا ومثيرا لأصحاب الأرض.

ورفع أرسنال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع حيث حقق اليوم انتصاره الثاني فقط مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها الفريق بالدوري الإنجليزي هذا الموسم كما جاء الفوز اليوم بعد تعادلين متتاليين ، وتجمد رصيد بورنموث عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر حيث مني بالهزيمة الثالثة له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم أرسنال بهدف سجله التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 12 ورد بورنموث بهدف التعادل الذي سجله كاليوم ويلسون من ضربة جزاء في الدقيقة 23 .

وفي الشوط الثاني ، أضاف أرسنال هدفين سجلهما ثيو والكوت وأليكسيس في الدقيقتين 53 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة ليحقق الفريق الفوز الثمين.

وقفز ستوك سيتي إلى المركز العاشر في جدول المسابقة بفوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه واتفورد.

ويدين ستوك سيتي بالفضل الكبير في هذا الفوز إلى النيران الصديقة حيث جاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع هوريليو جوميز لاعب واتفورد عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 29 .

وصعد ستوك سيتي إلى المركز العاشر رافعا رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد واتفورد عند 18 نقطة في المركز الثامن بعدما مني اليوم بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاذها بالمسابقة.

وشهدت نهاية المباراة طرد ميجيل بريتوس لاعب واتفورد لنيله الإنذار الثاني على التوالي.