 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 27 صفر 1438 هجريا, الموافق 27 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجاً لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا
المناطق - واس

بناء على الدور الذى يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على مستوى العالم العربى فقد وقع المركز ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا” اليوم بمقر المركز بالرياض، برنامجاً تنفيذياً لتقديم 30 ألف سلة غذائية للاجئين الفلسطينيين في المناطق الأكثر تضرراً في سوريا .

ومثل المركز في التوقيع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فيما وقعه من جانب الوكالة المفوض العام بيير كراهين .

وأكد مدير الإغاثة العاجلة بالمركز فهد العصيمي أهمية التوقيت للتوقيع لدعم الفلسطينيين اللاجئين في خمس مناطق سورية ليستفيد من البرنامج 122.314 من المستضعفين حيث سيتم الدعم بـ 30 ألف سلة غذائية لمدة ستة أشهر بدءًا من هذا التوقيع .

بينما قال مفوض “الاونروا” في تصريح له عقب التوقيع :” نحنُ فخورون بعلاقاتنا مع مركز الملك سلمان , وعلاقتنا بالمملكة منذ زمن طويل مبنية على الثقة المتبادلة والدعم المتواصل ، خاصة وأن المملكة ثاني أكبر المانحين على مستوى العالم للعمل الخيري”، واصفا البرنامج بالأول من نوعه الذي يوقع مع المركز.

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