5 نصائح لحماية خصوصيتك على فيسبوك

1- إخفاء ألبومات الصور والأحداث الخاصة بك : إذا كنت ترغب في عدم مشاهدة أصدقائك لبعض الصور وفي نفس الوقت لا تريد حذفها، فتوجد أيقونة إسمها “من يجب أن يرى هذا” فوق الألبوم مباشرة، وبعد الضغط عليها تحدد من يشاهد هذه الصور (عامة الناس – أصدقاؤك – بعض أصدقائك – لا أحد).

2- إخفاء نوع علاقتك : أثناء تعديل بروفايلك في صفحة “الأسرة والعلاقات،” تتوجه نحو خانة “العلاقات” وهناك تختار من ترغب في أن يرى علاقاتك (عامة الناس – أصدقاؤك – بعض أصدقائك – لا أحد).

3- إخفاء قائمة أصدقائك : التوجه صوب صفحة “الأصدقاء” ثم الضغط على أيقونة “إدارة” وبعدها “تعديل الخصوصية” فاختيار سواء (عامة الناس – أصدقاؤك – بعض أصدقائك – لا أحد).

4- تحديد من يشاهد منشوراتك : بعد إعداد المنشور، يمكنك اختيار من سيشاهده من خلال الضغط على أيقونة “النشر مع”، وهناك تختار من يجب أن يرى المنشور ومن لا يجب أن يراه.

5- النصيحة الخامسة والأبسط هي أن لا تقبل صداقة أحد لا تعرفه بشكل وثيق، لأن هدفه قد يكون فقط التجسس على معلوماتك.