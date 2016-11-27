“صحة جازان”: اعتداء مواطن على طبيب بسكين في مستشفى بيش.. تجربة فرضية

كشف مستشفى بيش العام في جازان اليوم (الأحد)، عن حقيقة صور وأنباء متداولة عن الاعتداء على طبيب من قبل مواطن بسلاح أبيض.

وأوضح الناطق باسم صحة جازان، نبيل غاوي، أن صحة الأمر أن الواقعة تجربة فرضية‎، قام بها فريق الأمن والسلامة بالمستشفى، بالتعاون مع شرطة المحافظة، حيث تمثلت التجربة في فرضية حالة اعتداء على طبيب في المستشفى بسلاح أبيض.

وأضاف أنه تم- ضمن الفرضية- إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، والتعامل مع الأمر من قبل أفراد الأمن والسلامة، وفق الإجراءات المتبعة، كما أن المستشفى ينفذ خلال العام الحالي 24 فرضية بمشاركة إدارتي الطوارئ والأزمات والأمن والسلامة، لرفع كفاءة وقدرات العاملين بالمستشفى.