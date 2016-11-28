مقاتلات التحالف العربي تقصف مواقع الحوثيين بالحديدة

شنت مقاتلات التحالف العربي مساء الأحد، غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، بمحافظة الحديدة (226 كيلومتراً غرب صنعاء).

وقالت مصادر محلية، إن مقاتلات التحالف قصفت في نحو 15 غارة جوية مواقع الحوثيين وقوات صالح بمنطقة الصليف، في حين استهدفت 5 غارات جوية منطقة رأس عيسى شمال مدينة الحديدة.

وبحسب المصادر، فقد هزت انفجارات عنيفة تلك المواقع وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف حتى الآن.

وذكرت المصادر، أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء المدينة دون أن يطلق الحوثيون وقوات صالح المضادات الأرضية.