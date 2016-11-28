“تهديدات” تحاصر مساجد كاليفورنيا.. ومطالب بمزيد من الحماية

تلقت ثلاثة مساجد في كاليفورنيا في الأيام الأخيرة رسائل بنص موحد تتضمن تهديدات معادية للمسلمين، وتؤكد أن الرئيس المنتخب دونالد ترمب سينظف أمريكا، كما ذكرت أبرز هيئة للأمريكيين المسلمين.

وتضمنت الرسالة القصيرة شتائم ضد المسلمين الذين وصفتهم بـ”أبناء الشيطان”، وهي تؤكد أن دونالد ترمب سينظف أمريكا ويعيد إليها ألقها.

وتحرك مسؤولو مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في كاليفورنيا وطالبوا بمزيد من الحماية من قبل الشرطة للمساجد.

ووصلت الرسالة الأولى الخميس إلى مركز أفريغرين الإسلامي في سان خوسيه شمال كاليفورنيا، أما الرسالتان الأخريان فأبلغ عنهما مسجدا لونغ بيتش وكليرمونت قرب لوس أنجليس.

وقال المسؤول عن منظمة كير في لوس أنجليس حسام علوش إن على الشرطة التحقيق حول هذه الحملة المعادية للإسلام التي تستهدف أماكن الصلاة في كاليفورنيا، من خلال اعتبارها عملا يستهدف الترهيب الديني.