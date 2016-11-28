 مواطن “طار” بسيارته و”هبط” على سيارة أخرى .. وهكذا بات مصيره | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مواطن “طار” بسيارته و”هبط” على سيارة أخرى .. وهكذا بات مصيره

المناطق - الرياض

في مقطع فيديو، ظهرت سيارة “جيب” وهي تطير في الهواء، لكن قائدها لم يتوقع أنها ستقع على سيارة أخرى متوقفة خلال ممارسة “التطعيس” في منطقة كثبان رملية.

وعليه، قال الناطق الإعلامي لشرطة القصيم إنه تم التوصل لقائد المركبة وجرى إيقافه وحجز مركبته، ومن ثم إحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام، وذلك لقيادته المركبة بتهور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، ما أدى لإلحاق عدد من الإضرار بالمركبة الأخرى.

وأضاف، أن المقبوض عليه سعودي يبلغ من العمر 27 عاماً، وكان يقود مركبة “تويوتا” موديل 2013، لافتاً إلى أنه سيتم عرضه على الهيئة المرورية المختصة لتطبيق النظام بحقه وإنهاء إجراءات الحادث.

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