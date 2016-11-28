تفاصيل جديدة عن المعلم المصري وتلميذه السعودي

فور نشر قصة الخبير التربوي السعودي الذي ظل يبحث عن معلمه المصري طيلة 41 عاما، كان هناك على الجانب الآخر اتصالات أخرى من السعودية أضافت لتلك القصة الكثير من المشاهد الإنسانية والكثير من معاني الحب والتقدير من طلاب لمعلمهم.

الاتصالات كانت بين طلاب سعوديين آخرين ومعلمهم، وكانوا مثل زميلهم عبد الله بن أحمد قهار، يبحثون عن هذا المعلم، وفشلوا في الوصول إليه، ولكن بعد نشر القصة معلنة عثور قهار على معلمه اتصلوا بزميلهم السابق وحصلوا منه على هاتف المعلم، وتحدثوا معه وقرروا جميعا أن يزوروه في مصر مايو القادم.

طاهر العريبي مدير مركز رعاية بالموسم التابعة لمنطقة جازان، يبدأ حديثه شكرا للزميل عبد الله بن أحمد قهار الذي ساعدنا في الوصول لمعلم غرس فينا العلم وزرع فينا الأدب والقيم والأخلاق الحميدة، وعلمنا كيف تكون الفضيلة، وكيف يكون الإنسان عبدا ربانيا يمشي على الأرض بالخير، مضيفا أن ما يقوله حقيقة وليس غزلا أو مجاملة لمعلم أثر فيهم وعاش في نفوسهم وتأثرت به شخصياتهم ومازال في قلوبهم وعقولهم رغم رحيله عن السعودية منذ 41 عاما.

ويضيف العريبي وفقاً لـ”العربية نت” قائلا “لقد كنت تلميذا في مدرسة الموسم الابتدائية، وعلمني الأستاذ عبد المنعم كيف أقرأ القرآن وأشهد الله أنني سمعت منه تلاوة لم أسمعها في حياتي، فقد كان صوته ساحرا وعذبا فيه حلاوة، ودفعتنا تلاوته الجميلة لكي نستمتع بقراءة القرآن ونحب كتاب الله، يكفي أن أقول لك إنه قام بتحفيظي سورة الملك بطريقة جديدة جعلتها راسخة في عقلي، وكان ينصحني دائما بقراءتها قبل النوم وحتى هذه اللحظة وكلما أهم بقراءتها قبل النوم أتذكره بالخير وأتذكر تلك اللحظة التي نصحني فيها بكل تفاصيلها الدقيقة وكأنها حدثت اليوم”.

ويقول: “فور أن قرأت القصة اتصلت بزميلي عبد الله قهار، وتحدثت مع الأستاذ مع عبد المنعم الذي كان بجواره، وكان حديثنا ممزوجا بالشجن والحب، فقد اغروروقت عيناي بالدموع وأنا أتحدث مع هذا المعلم العظيم الذي كما قلت غرس فينا كل شيء جميل، وجعلنا نماذج لجيل محب لدينه ووطنه، وقال لي إنه سعيد بهذا التواصل، وحزنت عندما علمت أن صحته تأثرت كثيرا بأمراض الشيخوخة، ووعدته أنني سأزوره في مصر مايو القادم، وبعد حصولي على الإجازة السنوية من عملي، مشيرا إلى أن زيارة الأستاذ عبد المنعم أصبحت فرض عين عليه وعلى زملائه، فهو يستحق أن يقطعوا آلاف الأميال كي يقدموا الشكر والعرفان له”.

وأضاف أنه علم أن زملاء آخرين تحدثوا مع المعلم ووعدوه بالزيارة، وأنه سيقوم بالتنسيق معهم جميعا لزيارته في مصر وقضاء إجازاتهم معه حتى يستعيدوا أجمل ذكريات حياتهم مع معلمهم الذي علمهم – كما يقول – كيف يكون الإنسان.

أما المعلم المصري عبد المنعم القاضي قال إنه سعيد بزيارة تلميذه عبد الله بن أحمد قهار، مؤكدا أنه أحيل للتقاعد قبل 17 عاما، وأصبح نسيا منسيا ينتظر لحظة النهاية، لا يسأل عليه أحد إلا أبناؤه وأقاربه لكن بعد زيارة تلميذه السعودي عبد الله قهار، شعر كأنه عاد للحياة وأن ما زرعه في تلاميذه عاد إليه، فقد تجددت بداخله كل ينابيع السعادة وأحس بفرحة من وجد حصاده وفيرا بعد عناء ومشقة الغرس والزرع.

وأضاف أنه لم يقدم إلا ما يرضي الله ورسوله، وتعامل مع تلاميذه سواء في السعودية ومصر كأنهم أبناؤه، مؤكدا أن عددا كبيرا من تلاميذه اتصلوا به فور نشر قصته، ومنهم طاهر العريبي وخالد فيصل وآخرون، وأكدوا له أنهم سيزورونه جميعا في مسقط رأسه بمدينة قفط بقنا الصيف القادم.

ويروي القاضي ذكرياته خلال عمله في السعودية ويقول إنه أعير كمعلم من جانب وزارة التعليم المصرية للعمل في مدرسة الموسم الابتدائية الواقعة قرب الحدود اليمنية عام 1972 لمدة 4 سنوات، واستقر في منزل تمتلكه عائلة الطالب عبد الله بن أحمد قهار بجانب المدرسة، ودرس للصف الأول والثاني لمدة عامين، وفي العامين الأخيرين قام بالتدريس للصف الخامس والسادس، وكانت المدرسة بها نحو 12 فصلا، وكل فصل به ما بين 15 إلى 20 تلميذا، والوسائل التلعيمية المساعدة للعمل كانت قليلة.

ويؤكد المعلم المصري أنه عاش أجمل سنوات عمره في السعودية، وكان تلاميذه يزورونه في منزله، ومن يحتاج لمساعدة دراسية أو تعثر عليه فهم شيء كان يأتيه في المنزل لشرحها له ولا يخرج إلا بعد أن يتأكد أنه استوعبها بالفعل، مضيفا أنه عقب انتهاء مدة الأربع سنوات تم التجديد له لعام خامس، ولكن بعد نهاية العام الخامس العام رفض التجديد، فقد كبر أبناؤه وأصبحوا في حاجة لرعايته، خاصة أنه أنجب ابنة خامسة وعانت زوجته كثيرا في رعاية الأبناء خلال فتره إعارته.

ويقول إن الله وفقه أيضا في تربية أبنائه وتعليمهم حتى وصلوا لمكانة عالية، فابنه الأكبر أسامة يعمل أستاذا لمادة الرمد بكلية الطب جامعة جنوب الوادي، وأحمد يعمل صيدليا، وابتسام صيدلانية متزوجة من طبيب أسنان، وهالة صيدلانية، والصغيرة إيناس مهندسة، مضيفا أن أبناءه وتلاميذه الذين كرموه وزاروه وتواصلوا معه هم ثروته الحقيقية والهدية التي منحها الله له بعد هذا العمر الطويل.