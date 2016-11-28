رئيس مركز بحر أبوسكينه ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العسيري

نقل رئيس مركز بحر أبوسكينه ظافر بن حمود النايف اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وسمو أمير منطقة عسير ومحافظ محايل لوالد وأشقاء شهيد الواجب لجندي أول جابر علي العسيري الذي أستشهد أمس الأول على الشريط الحدودي في المواجهة مع المتسللين الحوثيين وذلك في منزل الأسرة بمركز بحر أبوسكينه .

وقال رئيس المركز ” النايف ” إن استشهاد الجندي العسيري فخر لنا جميعا، فقد استشهد دفاعاً عن دينه ووطنه وقدم أغلى ما يملك وهي نفسه. وأضاف أن القيادة تثمن الدور الكبير الذي يقدمه هؤلاء الأبطال في الدفاع عن تراب الوطن ودحر المعتدين. واعتبروالد وأشقاء الشهيد وذووه زيارة رئيس المركز ونقله تعازي القيادة بلسما على قلوبهم في تخفيف الأحزان بعد فقدان الشهيد.