كيف “تحذف” نفسك من الإنترنت بكبسة زر واحدة؟

هل تتعرض لإزعاج من بعض الغرباء على الإنترنت؟ هل تخشى أن تسرق بياناتك الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي؟ أو أن يتعرض بريدك الإلكتروني للقرصنة؟ إليك الحل.

فقد عرض موقع سويدي خدمة جديدة على زوار الإنترنت، الراغبين في حذف جميع بياناتهم التي سجلوها على أي مواقع إلكترونية بحسب سكاي نيوز .

ببساطة شديدة، ما عليك سوى أن تدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة السر، وبكبسة زر واحدة يمكنك إزالة أي معلومات مرتبطة بهذا البريد، في “غوغل” و”نتفليكس” و”فيسبوك” و”تويتر” و”سنابشات” و”إي باي” و”أمازون” وغيرها.

ومن خلال بروتوكول أمني لشركة “غوغل”، يتيح موقع “deseat.me” مسح جميع المعلومات المرتبطة ببريد إلكتروني ما، بأقصى درجات الأمن الإلكتروني والخصوصية.

ويقول الفريق المؤسس للموقع إن جميع الخطوات اللازمة لحذف أي معلومات، يتم اتخاذها فقط من خلال الحاسب الشخصي، لا خوادم الإنترنت، لمزيد من الأمان.