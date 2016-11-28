“الأرصاد”: تواصل هطول الأمطار على الشرقية والقصيم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاتها المتقدمة بشأن استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على كل من المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم.

وتوقعت استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية، وتحديداً على الطريق الواصل إلى الرياض، بدءاً من الساعة الثانية والنصف حتى السادسة والنصف من صباح اليوم الاثنين.

كما توقعت استمرار هطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم، وتحديداً على ساجر وعريفجان وأشيقر والأجزاء المجاورة، بدءاً من الساعة الثانية والنصف حتى الثامنة من صباح اليوم.