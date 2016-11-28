القبض على 3 سرقوا سيارة لنشل امرأة في جدة

تعرضت إحدى السيدات في محافظة جدة لعملية نشل من قبل مقيمين. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة ‏العقيد الدكتور عاطي القرشي في بيان صدر الليلة أن “مركز شرطة الكندرة بمحافظة جدة تلقى بلاغاً من قبل امرأة تدعي نشل شنطتها من قبل شخص يركب سيارة لونها كحلي غير معروف نوعها ورقم لوحتها.”

وأضاف: “من خلال ما سخرته الدولة -أعزها الله- من إمكانات بشرية ومادية وتقنية؛ تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط شخصين من الجنسية الإفريقية وثالث من الجنسية العربية متهمين بالقيام بسرقة سيارة كانت في وضع التشغيل واستخدامها في عملية النشل. وقد تم إيقافهما لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي معهما؛ تمهيدا لإحالتهما إلى جهة