المخلوع صالح يناشد مجلس الأمن السماح له لحضور جنازة “كاسترو”

وجه المخلوع، “علي عبدالله صالح”، مساء أمس الأحد، طلبا غريبا إلى مجلس الأمن الدولي، عبر رسالة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وطالب المخلوع في رسالته برفع حظر السفر المفروض عليه، وذلك لأجل أن يسافر إلى كوبا لحضور مراسم العزاء للزعيم الكوبي، “فيدل كاسترو” الذي توفي يوم الجمعة عن عمر ناهز الـ”90″ عاما.

ويواجه المخلوع صالح، عقوبة المنع من السفر خارج اليمن، والتي أقرها مجلس الأمن الدولي في قراره الشهير رقم “2216” في إبريل “2015” إلى جانب تجميد أمواله، كما شملت العقوبات ذاتها أيضا زعيم الحوثيين، “عبدالملك الحوثي”، وشقيقه، “عبدالخالق”، وقائد ميليشياتهم المسلحة، “عبدالله الحكيم” المعروف بـ”أبو علي الحاكم”.