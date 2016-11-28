 أفارقة يعتدون على آسيوي بالضرب والسلب في رابغ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

15 حالة احتجاز في سيول المجمعة قيادات فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض تعقد إجتماعاً لمناقشة “مشروع التطوير “ المخلوع صالح يناشد مجلس الأمن السماح له لحضور جنازة “كاسترو” واقع تعليم القصيم في نتائج رصد نسبة الانضباط والالتزام بالحضور انطلاق حملة “لنرعاكم “يوم الخميس القادم أفارقة يعتدون على آسيوي بالضرب والسلب في رابغ القبض على 3 سرقوا سيارة لنشل امرأة في جدة “الأرصاد”: تواصل هطول الأمطار على الشرقية والقصيم رئيس مركز بحر أبوسكينه ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد العسيري تفاصيل جديدة عن المعلم المصري وتلميذه السعودي استنفار في إسرائيل.. وتمديد اعتقال مشتبه بهم في إشعال الحرائق مواطن “طار” بسيارته و”هبط” على سيارة أخرى .. وهكذا بات مصيره

أفارقة يعتدون على آسيوي بالضرب والسلب في رابغ

أفارقة يعتدون على آسيوي بالضرب والسلب في رابغ
المناطق_رابغ

تعرض وافد آسيوي يقيم في رابغ للضرب والسلب من قبل مجهولين. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن “مخفر حجر التابع لشرطة محافظة رابغ تلقى بلاغ مقيم آسيوي الجنسية مفاده تعرضه للضرب وسلب ما في حوزته من قبل مجهولين”.
وأضاف: “تم -بعون الله وتوفيقه- تشكيل فريق بحث وتحرٍ من شعبة التحريات والبحث الجنائي، وتمكن الفريق -بعون من الله وتوفيقه- من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية أفريقية متهمين بتلك الحادثة، وتم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وستتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص”.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>