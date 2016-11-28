أفارقة يعتدون على آسيوي بالضرب والسلب في رابغ

تعرض وافد آسيوي يقيم في رابغ للضرب والسلب من قبل مجهولين. وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي أن “مخفر حجر التابع لشرطة محافظة رابغ تلقى بلاغ مقيم آسيوي الجنسية مفاده تعرضه للضرب وسلب ما في حوزته من قبل مجهولين”.

وأضاف: “تم -بعون الله وتوفيقه- تشكيل فريق بحث وتحرٍ من شعبة التحريات والبحث الجنائي، وتمكن الفريق -بعون من الله وتوفيقه- من ضبط ثلاثة أشخاص من جنسية أفريقية متهمين بتلك الحادثة، وتم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وستتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص”.