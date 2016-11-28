 انطلاق حملة “لنرعاكم “يوم الخميس القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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انطلاق حملة “لنرعاكم “يوم الخميس القادم

انطلاق حملة “لنرعاكم “يوم الخميس القادم
المناطق_الرياض
حملة طب الأسرة والمجتمع (لنرعاكم) تعتبر من أوائل الحملات التي تستهدف هذا الجانب من الطب.وتسعى الحملة لاستقطاب عدد هائل من أفراد المجتمع السعودي بكافة الأعمار.
التي تهدف الى توعية المجتمع عن طب الاسرة والاهتمام بالصحة العامة .والمليئة بالتجارب العلمية و العملية بالاضافة للفحوصات الطبية المجانية و القسم التعليمي الترفيهي للأطفال و غيرها الكثير تحت سقف واحد
بمشاركة كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.هذا ويسعد طلاب جامعة الفيصل ان تعلن عن بدء انطلاقة حملة “لنرعاكم” يوم  الخميس و الجمعة
(الموافق ١ و ٢ ديسمبر)
من الساعة ٤ – ١٠ مساءً.بحي البجيري بالدرعية

ولمن يرغب ان يكون جزء من متطوعين حملة لنرعاكم، الرجاء تعبئة الاستبيان.

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