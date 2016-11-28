انطلاق حملة “لنرعاكم “يوم الخميس القادم

حملة طب الأسرة والمجتمع (لنرعاكم) تعتبر من أوائل الحملات التي تستهدف هذا الجانب من الطب.وتسعى الحملة لاستقطاب عدد هائل من أفراد المجتمع السعودي بكافة الأعمار.

التي تهدف الى توعية المجتمع عن طب الاسرة والاهتمام بالصحة العامة .والمليئة بالتجارب العلمية و العملية بالاضافة للفحوصات الطبية المجانية و القسم التعليمي الترفيهي للأطفال و غيرها الكثير تحت سقف واحد

بمشاركة كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة.هذا ويسعد طلاب جامعة الفيصل ان تعلن عن بدء انطلاقة حملة “لنرعاكم” يوم الخميس و الجمعة