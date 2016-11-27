واقع تعليم القصيم في نتائج رصد نسبة الانضباط والالتزام بالحضور

أعلنت وزارة التعليم نتائج رصد نسبة الانضباط والالتزام بالحضور خلال الأسبوع الذي سبق إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، من 6 إلى 10 صفر، وذلك في المراحل التعليمية، وفقاً لأفضل وأقل عشر إدارات تعليمية وأفضل وأقل عشر مدارس حكومية وأهلية، وكشف البيان عن أن نسبة التزام المدارس بتثبيت الحضور في المناطق التعليمية في “نظام نور” بلغ 75%، وأنه تم استبعاد المدارس التي لم تلتزم بالضوابط والمعايير التي وضعتها الوزارة، كما تم استبعاد المدارس الأقل حضورًا بالحد الجنوبي ومدارس رياض الأطفال وتعليم الكبار والتربية الخاصة.

وفي ترتيب إدارات التعليم في إحصائية الحضور للبنين جاءت إدارة التعليم بالمذنب بالمركز الثالث، والرس بالمركز السادس، وللبنات حلت عنيزة بالمركز السابع، والمذنب بالعاشر، وفي ترتيب إدارات التعليم للبنين لأقل الإدارات في إحصائية الحضور، جاءت إدارة تعليم القصيم بالمركز الثاني، وعنيزة بالخامس، وللبنات حلت القصيم بالمركز الرابع، والرس بالعاشر، وخلت مدارس القصيم للبنين والبنات من قائمة أفضل المدارس الحكومية في إحصائية الحضور والتي تحوي 300 طالب وأكثر، وفي قائمة أفضل المدارس الحكومية في إحصائية الحضور والتي تحوي أقل من 300 طالب ، جاءت متوسطة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن للبنين بعنيزة بالمركز الرابع، ومتوسطة الشيخ ابن عثيمين بالرس بالمركز الخامس، ومتوسطة أبي فراس الحمداني بالمركز العاشر، وجاءت الابتدائية الثامنة للبنات بالبدائع بالمركز الثاني، والابتدائية الرابعة بالبدائع بالمركز الرابع، والابتدائية السادسة بالبدائع بالمركز الثامن، وخلت المدارس الأهلية للبنين والبنات بالقصيم من قائمة المدارس الأهلية في إحصائية الحضور والتي تحوي أقل من 300 طالب، وفي قائمة أفضل المدارس الأهلية في إحصائية الحضور والتي تحوي أقل من 300 طالب، جاءت مدرسة رواد الصرح الأهلية للبنات بالمركز الثالث، وجود الإيمان الأهلية بالمركز الرابع، وخلت مدارس البنين والبنات من قائمة المدارس الحكومية في إحصائية الحضور للمدارس المثبتة والتي تحوي 300 طالب فأكثر، وفي قائمة المدارس الحكومية في إحصائية الحضور للمدارس المثبتة والتي تحوي أقل من 300 طالب، جاءت مدرسة ثانوية أبان السعودية للبنين بالمركز الثالث، والمئة الابتدائية بالمركز السابع، وخلو مدارس البنين والبنات من قائمة المدارس الأهلية في إحصائية الحضور للمدارس المثبتة والتي تحوي 300 طالب فأكثر، وفي قائمة المدارس الأهلية في إحصائية الحضور للمدارس المثبتة والتي تحوي أقل من 300 طالب، جاءت مدارس البيان الأهلية للبنات ببريدة بالمركز الأول، ومناهل الإيمان بالمركز الثاني.