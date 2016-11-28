قيادات فرع وزارة العمل والتنمية بالرياض تعقد إجتماعاً لمناقشة “مشروع التطوير “

عقد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس “طارق الزهراني” اجتماعاً يوم الخميس الماضي ضم قيادات الفرع وممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة بالوزارة لبحث سبل تطوير منظومة العمل والتنمية في فرع الوزارة بمنطقة الرياض وكافة الفروع التابعة له وفق أحدث الأساليب بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.

و بدأ الإجتماع بعرض تقديمي يسلط الضوء على مشروع التطوير والإجراءات التي ستتم بهذا الخصوص للوصول إلى النموذج التشغيلي المعتمد ، تلى ذلك مناقشة عدداً من المحاور المتعلقة بالصعوبات والتحديات وكيفية تذليلها ، وإستعراض عدد من المقترحات التي يمكن أن تُسهم في نجاح مشروع التطوير.

و بُحث أيضاً خلال الإجتماع إيجاد آلية مناسبة لتقديم حزمة الخدمات التي يقدمها فرع الوزارة بمنطقة الرياض للمستفيدين بيسر وسهولة عن طريق توظيف التقنية لهذا الغرض وتطوير منظومة الإجراءات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمشمولين بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية والمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وخلق فرص عمل لهم وتمكينهم من الإستفادة من برامج الدعم ومشاريع التدريب وبرامج التوظيف التي تقدمها الوزارة والعمل على تحويلهم إلى أفراد منتجين يسهمون في بناء مجتمعهم ونهضته وفق رؤية المملكة 2030م .

وفي ختام الإجتماع قدم الزهراني شكره وتقديره لكافة أعضاء الفريق مبدياً حرصه على أن يحقق هذا المشروع أهدافه التي وضع من أجلها وأن يعمل الجميع بكل حماس وهمة لتحقيق الهدف المنشود ، مؤكداً أن هذا المشروع يستهدف كافة الخدمات التي يقدمها الفرع ويشتمل على عدد من المراحل تم إستعراضها وتسليط الضوء عليها خلال الإجتماع وتمت مناقشة متطلبات كل مرحلة.

وستبدأ فرق العمل المشكلة لهذا الغرض في إدارة ملفات التطوير بشكل سريع وفق منهجية واضحة لإحداث التغيير المطلوب الذي يمكن متابعة مدى التقدم فيه من خلال قياس مؤشرات الآداء في كافة مراحله