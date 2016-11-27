سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية يزور القصر التاريخي والاسواق الشعبية بنجران

زار سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية غلام موشي يوم امس القصر التاريخي والاسواق الشعبية والتراثية بحي أبا السعودية التاريخي بمنطقة نجران

واستقبل السفير ومرافقيه موظفي الهيئة العامة للسياحية والتراث الوطني بالمنطقة وتجولوا الزوار داخل القصر التاريخي واستمعوا لشرح مفصل عن القصر وما يحتويه ثم قام السفير ومرافقيه بزيارة الى الاسواق الشعبية والتراقية المجاورة للقصر واطلعوا على ماتحتويه من الصناعات التراثية والشعبية واستمعوا لشرح مفصل من قبل موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة

وفي نهاية الزيارة سجل السفير البنغلاديشي كلمة في سجل الزوار قدم فيها شكره وتقديره لسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز ولسمو أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد وللقائمين على هذه المواقع وذلك لما شاهدوه من اهتمام وتنظيم وحسن استقبال لهذه المواقع التاريخية التي تعد ارثا تاريخي مميز

من جانبه قال مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح إن الأماكن الأثرية والتاريخية تشهد زيارات كثيرة من العديد من الوفود الرسمية والسياحية التي تزور المنطقة للاطلاع على هذه الآثار العريقة وأشار آل مريح إن منطقة نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة وإن هذه الآثار تحظى بعناية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية والمسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك لما لها من اهمية وقيمة اثرية وتاريخية لهذا الوطن الغالي