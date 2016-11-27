 «قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات
المناطق_الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم اليوم الاثنين نتائج اختبار القدرات للبنين والبنات وذلك عبر موقعه على الانترنت www.qiyas.org .

الجدير بالذكر أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين والمستفيدات عبر وسائل الاتصال، ويجيب على الاستفسارات، ويستقبل الملاحظات من خلال قسم الاتصال على الرقم 4909090-011 للمتقدمين , وللمتقدمات على الرقم 920001170 من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً, وعبر شبكات التواصل الاجتماعية الفيس بوك وتويتر @QiyasOnline, إضافة إلى البريد الإلكتروني Faq@qiyas.org أو عن طريق موقع المركز www.qiyas.org .

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