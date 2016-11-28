مؤتمر النص الشرعي بجامعة القصيم يناقش 27 بحثا

شهد مؤتمر “النص الشرعي، القضايا والمنهج” المنعقد بمقر جامعة القصيم والذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، عدة جلسات ناقشت 27 بحثاً وورقة علمية تقدم بهم نخبة من المشاركين والمشاركات باليوم الثاني، شملت معظم قضايا النص الشرعي ومنهجه، وقدمت العديد من الرؤى والحلول للرد على التأويلات الفاسدة وآثارها السلبية على النص الشرعي.

حيث عقدت الجلسة الرابعة برئاسة الأستاذ الدكتور يوسف بن علي الطريف بعنوان” جدلية العلاقة بين النص وفهمه” والتي تناولت عدة أبحاث حول فهم السلف الصالح للنص الشرعي ومفاهيمه وحجيته وتعريفه وأهميته، وكذلك السياق وأهميته في فهم الحديث النبوي، كما تم مناقشة احد الأوراق البحثية حول منطلقات الطبري في فهم النص الشرعي، وأخرى حول الاختلافات في فهم النص الشرعي، وكذلك أثر القراءات القرآنية في بيان معنى النص الشرعي.

أما الجلسة الخامسة فقد عقدت تحت عنوان “المؤثرات في الموقف من النص الشرعي” برئاسة الدكتور خالد بن عبد العزيز أبا الخيل، عرضت خلالها العديد من الأبحاث أهم القضايا التي تؤثر في فهم النص الشرعي، ومنها إشكالية المنهج الحداثي في التعامل مع النصوص الشرعية، وكذلك أسباب النزول وأثرها في دلالات النص القرآني بين السلف والمنهج التاريخي المعاصر، ومن المؤثرات التي تناولتها الأبحاث المقدمة أيضا اعتبار الحال والمآل في تطبيق النص الشرعي، ومظاهر الاعتداء على النص القرآني عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية.

في حين عقدت الجلسة السادسة برئاسة الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان تحت عنوان “العمل بالنص الشرعي، والمناهج المخالفة” شملت مناقشة ورقة بحثية حول الضوابط الفقهية للتعامل مع النص الشرعي في ظل ثبات النص ومرونة التطبيق، وورقة أخرى حول قواعد فهم النص الشرعي وضوابطه، كما طرحت بالجلسة دراسة نقدية حول نظرية المتخيل الديني وأثرها في تشكيل الحديث النبوي، كما تطرقت الجلسة إلى المناهج الحداثية المعاصرة وطريقة تعاملها مع النص الشرعي، وكذلك أصول واتجاهات وغايات المنهج الحداثي في نقد النص القرآني.

وخصصت الجلسة السابعة للباحثات المشاركات بالمؤتمر تحت عنوان “النص الشرعي، تعظيمه والعمل به” برئاسة الدكتورة نوال بنت حسن الغنام لمناقشة عدد من الأوراق البحثية حول قواعد وضوابط النص الشرعي وأقوال ومواقف الصحابة والتابعين في تعظيم النص الشرعي، وكذلك ورقة عمل حول تنزيل النصوص على الواقع، كما تطرقت إحدى الأوراق البحثية إلى أسباب التطاول على النص الشرعي وكيفية مواجهتها.

وكانت الجلسة الثامنة والأخيرة بالمؤتمر من نصيب العنصر النسائي أيضا حيث ناقشت عدة أبحاث مقدمة من الباحثات المشاركات بالمؤتمر، برئاسة الدكتورة أمل بنت أحمد الربيش بعنوان “النص الشرعي بين القراءات التأويلية والمقاصدية” حيث تناولت بعض التأويلات الفاسدة المعاصرة للنص الشرعي وبواعثها وأنواعها، مع عرض لبعض التطبيقات منها، وكذلك أثر التأويل على النص الشرعي، كما تمت مناقشة ورقة بحثية عن مفهوم النص بين إطلاق الفقهاء وتقييد الأصوليين.