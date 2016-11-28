 القطاع الصحي بمحافظة محايل يفًعل اليوم العالمي للمضادات الحيوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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القطاع الصحي بمحافظة محايل يفًعل اليوم العالمي للمضادات الحيوية

القطاع الصحي بمحافظة محايل يفًعل اليوم العالمي للمضادات الحيوية
المناطق_محايل

نظم القطاع الصحي بمحافظة محايل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية تحت عنوان “المضادات الحيوية وسوء استخدامها” بحضور المساعد المالي والإداري بقطاع محايل علي محمد المنجحي وذلك بإقامة معرض تعريفي عن المضادات الحيوية وسيستمر لمدة أسبوع.

  ويهدف الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية إلى زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات فيما بين الجمهور والعاملين الصحيين وراسمي السياسات تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها، ورفع مستوى الوعي والفهم بشأن مقاومة مضادات الميكروبات من خلال التواصل والتثقيف والتدريب على نحو فعال

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