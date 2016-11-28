الرياض.. “رجل أعمال” يشكك في السنة النبوية ويسيء للصحابة ودول الخليج

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في اتهامات هيئة التحقيق والادعاء العام لرجل أعمال بتشكيكه بالسنة النبوية المطهرة وما ورد عن الصحابة – رضوان الله عليهم -، ولرموز دينية وسياسية ولعلماء الدين واتهامهم بالإفك.

وشهدت الجلسة التي عقدت أمس تغيب المدعى عليه والذي تتم محاكمته مطلق السراح، فيما حضر ابنه كوكيل شرعي عنه. وحملت لائحة المدعي العام ضد رجل الأعمال، والذي يحمل درجة الدكتوراة، ارتكابه عدة جرائم منها إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته تغريدات عبر حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر) تتضمن الإساءة للدولة وتطاولا على ولاة الأمر وللنظام السياسي فيها، والتشكيك في السنة وما ورد عن الصحابة – رضوان الله عليهم -، ولرموز دينية وسياسية ولعلماء دين واتهامهم بالإفك.

كما اتهم وفقاً لـ”عكاظ” بتشكيكه في نزاهة القضاء والقدح فيه، والانتقاص من عمل بعض الجهات الحكومية والإساءة للمسؤولين، وتأييده أفكار أشخاص مناوئين للدولة صدرت بشأنهم أحكام قضائية، وقيامه ببث عدد من التغريدات عبر حسابه يتعرض فيها بالإساءة لدول الخليج العربي وحكامها والاتفاقيات الموقعة بينهم.