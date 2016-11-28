 ضباب كثيف محتمل و انعدام الرؤية الأفقية على الرياض خلال الليالي المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ضباب كثيف محتمل و انعدام الرؤية الأفقية على الرياض خلال الليالي المقبلة

ضباب كثيف محتمل و انعدام الرؤية الأفقية على الرياض خلال الليالي المقبلة
تعبيرية
المناطق_الرياض

تشير التوقعات إلى سيطرة أجواء ضبابية على منطقة الرياض خلال ساعات ليلة الاثنين وفجر الثلاثاء، وتستمر خلال الليالي المقبلة، والذي قد يتسببت بتدني كبير وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بشكل قد يعيق حركة السير والملاحة الجوية.

 

وفي التفاصيل، يسيطر مرتفع جوي قوي على عموم المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى بما فيها الرياض بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة، ويؤدي ذلك إلى استمرار الأجواء الباردة على عموم تلك المناطق، إضافة إلى توقع تشكل الضباب الذي قد يكون كثيفا؛ نظرا لارتفاع رطوبة التربة وبرودة الطقس.

 

ويتوقع أن يستمر تشكل الضباب خلال غالبية ليالي الأسبوع الجاري وساعات الصباح، وتصل درجات الحرارة في الرياض إلى 10 درجات مئوية وسط ارتفاع الرطوبة السطحية وتواجد الغيوم المنخفضة.

 

ولكن تتراجع الحالة الجوية وترتفع الحرارة وتقل الغيوم بشكل كبير وتصبح متفرقة، ويقتصر تشكل الضباب على بعض مناطق الرياض في ساعات الصباح الباكر.

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