أزمة ربو تدخل 162 حالة لطوارئ ” سعود الطبية ” منها 27 حالة حرجة

تسببت الاجواء غير المستقرة التي تشهدها منطقة الرياض هذه الأيام، في دخول 162 حالة ربو، لطوارئ المستشفى العام بمدينة الملك سعود الطبية، تعامل معها فريق طبي متخصص.

وأوضحت طوارئ المدينة بأن من بين تلك الحالات، 27 حالة حرجة، تم نقلها لقسم العناية المركزة بالمدينة.

واهابت طوارئ مدينة الملك سعود الطبية في هذا السياق، بمرضى الربو الحيطة والحذر هذه الأيام، لتجنب حصول أي مضاعفات.

وشددت طوارئ المدينة، على ضرورة مراجعة أقرب قسم طوارئ عند الحاجة، حيث أن موسم الأمطار يسبب ازدياد شدة الربو في وقت قصير جداً.

ودعت طوارئ المدينة مرضى الجهاز التنفسي مثل الربو والحساسية، لعدم الخروج إلا في حالات الضرورة، مؤكدة أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية في ذلك.