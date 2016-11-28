 فهد بن سلطان مُخاطباً بني عطيه:ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم ناصع البياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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فهد بن سلطان مُخاطباً بني عطيه:ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم ناصع البياض

فهد بن سلطان مُخاطباً بني عطيه:ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم ناصع البياض
المناطق_تبوك
توافد إلى إمارة منطقة تبوك صباح اليوم كبار مشائخ قبيلة بني عطية وعدد من أبناء القبيله معبرين خلال لقائهم بسمو أمير منطقة تبوك عن استنكارهم وشجبهم للعمل الإجرامي الذي قام به المجرم هايل العطوي قاتل الشهيد العريف عبدالله الرشيدي وأكدوا أن منفذ هذا الجرم المشين لا يمثل إلا نفسه ولا يقرها ولا يقبلها دين ولايرضى بها إنسان عاقل وطلبوا رفع استنكارهم وشجبهم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ومقدمين أصدق التعازي والمواساة لأسرة الشهيد عبدالله الرشيدي الذي استشهد في هذه الحادثة .
من جانبه قال أمير منطقة تبوك مخاطبا إياهم : أنتم من الذين نعتز بهم ونثق بهم , وماضيكم وحاضركم ومستقبلكم بإذن الله هو دائما مشرف وناصع البياض , والإنسان قد يبتلى بخروج أحد أبناءه عن سواء السبيل , ويضل الطريق الصحيح , ويعمل عمل يسيئ لنفسه أولا قبل غيره , ونحن نعتبر أنه لا يمثل بأي حال من الأحوال أحد من أفراد هذه القبيلة ولهذا السبب لا نريد منكم إعطاء هذ الحادثة أو غيرها أكبر من حجمها.
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