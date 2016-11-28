أمير تبوك‬⁩ يلتقي مدير الأحوال المدينة بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه في الإمارة مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عوض بن محمد رحيل البلوي الذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال الفرع ونشاطاته خلال الفترة الماضية من العام 1437 هـ واثنى سموه على الجهود التي يقوم بها فرع الأحوال المدنية وحث سمو امير المنطقة البلوي على مضاعفة الجهود والنهوض بأعمال الفرع سواء في تبوك او في محافظات المنطقة .

من جهته اعرب البلوي عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على توجيهات سموه الدائمة والسديدة .