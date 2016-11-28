 أمير تبوك‬⁩ يلتقي مدير الأحوال المدينة بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير تبوك‬⁩ يلتقي مدير الأحوال المدينة بالمنطقة فهد بن سلطان مُخاطباً بني عطيه:ماضيكم وحاضركم ومستقبلكم ناصع البياض تحمل أسم سمو أمير المنطقة .. جائزة تهدف إلى إعادة المدرجات الزراعية في أبها للواجهة أزمة ربو تدخل 162 حالة لطوارئ ” سعود الطبية ” منها 27 حالة حرجة ضباب كثيف محتمل و انعدام الرؤية الأفقية على الرياض خلال الليالي المقبلة مستشفى عسير المركزي يحصل على شهادة الأيزو ٢٢٠٠٠ في جودة الإجراءات وسلامة الغذاء وزير العدل يوجّه بإفراغ العقارات الخيرية للمستفيدين في مقار الجمعيات رئيس الهلال الاحمر يبحث الوضع الإنساني مع وكيل الأمين العام للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر أمير منطقة الباحة يتسلم التقرير السنوي لإنجازات وأنشطة حرس الحدود سفارة المملكة تنفي واقعة امتناع دبلوماسي عن الخضوع للتفتيش بمطار القاهرة محافظ محايل ينقل تعازي القيادة لأسرة االشهيد ” الشهري “ بلدية الدلم تزيل التعديات على أرض حكومية

أمير تبوك‬⁩ يلتقي مدير الأحوال المدينة بالمنطقة

أمير تبوك‬⁩ يلتقي مدير الأحوال المدينة بالمنطقة
المناطق_تبوك
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتب سموه في الإمارة مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عوض بن محمد رحيل البلوي الذي قدم لسموه تقريراً عن أعمال الفرع ونشاطاته خلال الفترة الماضية من العام 1437 هـ واثنى سموه على الجهود التي يقوم بها فرع الأحوال المدنية وحث سمو امير المنطقة البلوي على مضاعفة الجهود والنهوض بأعمال الفرع سواء في تبوك او في محافظات المنطقة .
من جهته اعرب البلوي عن شكره وتقديره لسمو امير منطقة تبوك على توجيهات سموه الدائمة والسديدة .

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>