 “الدوسري” أصغر مستشار قانوني عربي في القانون الدولي الإنساني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“الدوسري” أصغر مستشار قانوني عربي في القانون الدولي الإنساني

“الدوسري” أصغر مستشار قانوني عربي في القانون الدولي الإنساني
المناطق - محمد آل طاوي
تم تعيين إبراهيم بن خالد الدوسري بوظيفة مستشار قانوني متطوع للعمل في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، ليكون بذلك أصغر مستشار عربي قانوني يعمل في منظمة دولية إنسانية .

والدوسري يعتبر أحد خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث حيث تخرج عام ١٤٣٦ من قسم القانون بجامعة الشارقة ثانياً على دفعته ، وبدأ “الدوسري” الذي ولد عام ١٤١٢ حياته الجامعية طالباً مثابراً ومشاركاً في الأنشطة الثقافية بالملحقية الثقافية السعودية في الإمارات حقق خلالها المركز الأول في الملتقى الابداعي في مجال الاختراعات والابتكارات العلمية ثم عاد في العام الذي يليه ليحقق المركز الثاني في مجال الفن التشكيلي في نفس الملتقى قبل أن يتم تكليفه رئيساً للنادي السعودي في جامعة الشارقة ، ومن ثم رئيساً للأندية الطلابية السعودية في جامعات الإمارات .

وبعد تخرجه بدأ الدوسري عمله كباحث قانوني مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر ، ومثل خلال هذه الفترة المنظمة في زياراتها للعديد من الدول والتقى أبرز الشخصيات القانونية في العالم العربي وقد قدم الدوسري عدداً من الدورات في مجال القانون الدولي الإنساني لبعض الجهات المهمة على الصعيد الانساني لتصدر المنظمة بعد ذلك قرار تعيينه (مستشار قانوني) بالمنظمة ليكون بذلك أصغر مستشار عربي في القانون الدولي والممثل للمنظمة في عدد من المؤتمرات والملتقيات الإغاثية والإنسانية كان آخرها اجتماع السفراء العرب في الرياض .

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