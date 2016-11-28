الوحدة الصحية بالأرطاوية تنفذ جولاتها على المدارس

ضمن الجولات الصحية التي تقوم بها الوحدة الصحية بالارطاوية ،قام فريق بقيادة الدكتور محمد صلاح الدين والممرض عبدالله محاول والممرض احمد رديني بزيارة الى مركز تعليم الكبار الليلي لإلقاء محضرة شاملة عن داء السكري والامراض المزمنة الأخرى

وقاموا بفحص الطلاب والمعلمين المتواجدين واعطاء ارشادات صحية وتوزيع مطويات وبرشورات

عن داء السكري وكيفية مواجهة هذا الداء وذلك بنشر ثقافة الوقاية قبل العلاج حيث اجاب الطبيب على اسئلة الحضور المختلفة

وفي ختام الزيارة شكر الفريق الصحي قائد المدرسة لافي النهار على حرصه وتعاونه المثمر في تسهيل المهمة فيما يخدم المجتمع المدرسي

الجدير بالذكر ان زيارة الوحدة الصحية للمدارس بالقطاع مستمرة وتشمل الكشف على البيئة المدرسية وإلقاء محاضرات وفحص الطلاب والمشاركة بالتطعيمات للصفوق الأولية