بلدي تبوك يطلب من الأمانة تزويده بتفاصيل المشاريع الإستثمارية

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه الرابع عشر برئاسة د.عطية الضيوفي.

وبدأ المجلس اجتماعه باطلاع الأعضاء على رد الأمانة بخصوص النمو الغير منظم في المخططات الزراعية شرق مدينة تبوك حيث طلب المجلس تقرير يحصر جميع المساحات التي يوجد فيها تعديات على حرم طريق المدينة.

كما طلب المجلس من الأمانة تزويده بصورة من الدراسة التي أعدتها والإجراءات التي اتخذتها لحل مشكلة النمو غير المنظم.

كما اطلع المجلس على رد الأمانة بشأن الاستفسارات التي رفعها المجلس للأمانة بشأن سفلتة حي دمج وإنارة وأرصفة وسفلتة حي الربوة ورايس والسعيدات والشفا إنشاء جسر يربط بين حي الصفا والشفا والبوادي بجامعة تبوك وعمل ملاعب جديدة بأحياء مدينة تبوك.

وبعد مناقشة ردود الأمانة وأن تلك المشاريع سيتم إدراجها من ضمن المشاريع المستقبلية طلب المجلس من الأمانة بتزويده في اجتماعه القادم بجميع المشاريع التي نفذت خلال العام المالي الحالي ومواقعها.

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة رد الأمانة بشأن المواقع الاستثمارية المستثمرة حاليا والتي سوف تطرح وخطة الأمانة لتطوير مواردها من الاستثمار حيث طلب المجلس بعد اطلاعه على الفرص الاستثمارية المعتمدة بتفصيل أكثر عن هذه الفرص موقع الاستثمار على الخريطة وهل تم الإعلان عنه ومتى أعلن والسعر التقديري للمتر والمساحة لكل موقع ومدة الاستثمار وهل تم إعداد دراسة جدوى لطرح هذه المشاريع للاستثمار.