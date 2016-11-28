مدير تعليم الباحة يدشن المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة تحت شعار “إقتصاد المملكة العربية السعودية بين التنمية المستدامة والرؤى المستقبلية”

دشن المديرالعام للتعليم بالباحة سعيد محمد مخايش اليوم الاثنين 28/2/1438هـ المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة تحت شعار (إقتصاد المملكة العربية السعودية بين التنمية المستدامة والرؤى المستقبلية) بحضور مساعدة مدير عام التعليم نوال الدرمحي ومساعدة مدير عام نشاط الطالبات بالوزارة نوره الناصرومنسقة المؤتمرات بالوزارة أمل الحرقان حيث بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم ثم عرض مرئي اشتمل على كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة تلاها كلمه لمديرعام التعليم بالباحة عبر الدائرة الصوتية المغلقة رحب فيها بالحضور وتحدث فيها عن أهمية التعليم في بلادنا وإهتمام حكومتنا الرشيدة به وبين أن إستضافة منطقة الباحة لهذا المؤتمر جاء مواكباً للمسيرة التنموية المباركة لتحقيق التحول الوطني لرؤية المملكة 2030م التي تدعو إلى بناء الشخصية الباحثة والقائدة لتحقيق تطور الأمة وتنمية قدرات ابنائنا العلمية والفكرية والسلوكية وتربيتهم تربية قيادية كما تدعو إلى التكامل بين الادارات والعمل كفريق واحد وتنمية المهارات البشرية .إثر ذلك ألقت المستشار الدولي لبرنامج جلوب البيئي نورة بنت ابراهيم الناصر ومساعدة مدير عام النشاط كلمة أوضحت فيها أهمية الأنشطة الغيرصفية بإعتبارها سبيل فعال لبناء شخصية الطالب والطالبة لإقبالهم عليها بحب ورغبة مما يجعل تحقيق الأهداف المرسومة لها يتم بسلاسة وبجهد ووقت أقل نسبياً وأضافت الناصر أننا تجاوزنا المرحلة التي نقنع فيها الآخرين بأهمية الانشطة الغير صفية وذكرت أن المؤتمرات العلمية بقيادة الطلبة تعد خطوة في إعداد قيادات واعدة للمستقبل وأوضحت أهمية تلك المؤتمرات في ممارسة مهارات البحث العلمي للطلبة للوصول للمعلومات بأنفسهن وممارسة أدوار قياديه مختلفة وشكرت في نهاية كلمتها الجهود الفعالة في المؤتمرات العلمية خلال السنوات الماضية ,عقب ذلك شاهد الجميع عدد من الفقرات التربوية من ضمنها اوبريت بعنوان(بنت السعودية )واوبريت (رؤية وطن) واناشيد ترحيبية متنوعة ,إثر ذلك انطلقت أولى جلسات المؤتمر.