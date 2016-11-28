مدير جامعة الباحة المكلف يلتقي المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز

التقى مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني، في مكتبه، المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز الدكتور أحمد النصيرات.

وقد استعرض مدير الجامعة المكلف أثناء اللقاء جهود الجامعة في البدء للحصول على الاعتماد الأكاديمي، وكذلك انتهاء الجامعة من المباني المستأجرة بنسبة 97%. مشيرا إلى أن الجامعة تحتضن في رحابها أكثر من 32 ألف طالب وطالبة، يقوم بتدريسهم نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس، تتوازعهم العديد من المحافظات في منطقة الباحة.

وفي ختام اللقاء تمنى الدكتور النصيرات للجامعة مزيداً من التقدم والنجاح.

وتسلم الدكتور النصيرات هدية تذكارية من مدير الجامعة المكلف عبارة عن مجموعة من البحوث المقدمه من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .

حضر اللقاء وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد بن صالح الرقيب، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، وعميد كلية المجتمع الدكتور بندر بن حمدان الزهراني.