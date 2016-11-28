 معهد اﻻلبان يطلق حملة “من أحياها” لدعم بنك الدم في مستشفى الملك خالد بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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معهد اﻻلبان يطلق حملة “من أحياها” لدعم بنك الدم في مستشفى الملك خالد بالخرج

معهد اﻻلبان يطلق حملة “من أحياها” لدعم بنك الدم في مستشفى الملك خالد بالخرج
المناطق -أشرف العصيمي

ضمن المسؤولية الاجتماعية للمعهد التقني للألبان والأغذية أقام المعهد , حمله ( من أحياها ) للتبرع بالدم , تأكيدا على أهمية التبرع بالدم بإعتباره سلوكا دينيا واخلاقيا واجتماعياً , بعدما لمس المعهد الحاجة الماسة للمستشفى الملك خالد بالخرج للدم  وللمتبرعين .
ومنذ الإعلان  عن الحملة والتي تعد المبادره هي الاولى من نوعها على مستوى المحافظة ، سجل بها نحو 300 متدرب ، وبالتنسيق مع مستشفى الملك خالد بالخرج على أن يشهد (الاحد)من كل أسبوع حضور 50 متدربا الى مركز بنك الدم بالمستشفى للتبرع.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالله البرناوي مدير المستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج : هذه المبادرة  الكريمة غير المستغربة من المعهد التقني للالبان والأغذية  وعلى أبناء الوطن السباقين في المجال الإنساني ودليل على حرص ادارة المعهد على تعزيز السلوك الإيجابي بين المتدربين وأضاف برناوي : أشكر القائمين على المعهد على هذه المبادرة القيمة التي تصب في خدمة المجتمع    .

وأشار المدير التنفيذي للمعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج إبراهيم العقيلي : أن هذه الحملة لتعزيز دور المعهد ومتدربيه تجاه المجتمع وتماشياً مع الدور الانساني والمسؤولية المجتمعية للمعهد في مد يد العون لمساعدةِ المرضى والمحتاجين للدم في إطار شراكتها وتعاونها المجتمعي .
وشدد العقيلي على ان ذلك ياتي في اطار التزام المعهد برؤية 2030 وسعيه نحو اﻻلتزام بمسؤوليتاته تجاه المجتمع وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين نائي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان حفظهم الله.

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