 هيئة الطيران تطلق مسابقة لتصوير المطارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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هيئة الطيران تطلق مسابقة لتصوير المطارات

هيئة الطيران تطلق مسابقة لتصوير المطارات
المناطق_الرياض

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني مسابقة (#شاركنا_بلحظة ) لتصوير مطارات السعودية في الأماكن المسموحة أو تصوير من نافذة الطائرة.
وأوضح مساعد رئيس الهيئة للاتصال المؤسسي والتسويق باسم السلوم أن إطلاق المسابقة يأتي ضمن أهداف الهيئة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية ولدعم المواهب في مجال التصوير الفوتوغرافي لالتقاط أفضل الصور.

وأشار إلى أنه سيقوم فريق متخصص بترشيح أفضل خمس صور ليتم عرضها في ملتقى ألوان السعودية كما سيتم اختيار فائز واحد عن طريق تصويت زوار جناح الهيئة العامة للطيران المدني في الملتقى وسيربح الفائز بالمركز الأول تذكرتي سفر.
وأضاف: يشترط للدخول في المسابقة أن تكون الصورة ملتقطة بواسطة الهاتف الجوال واستخدام هاشتاق المسابقة #شاركنا_بلحظة وسيكون الرابع من ديسمبر آخر موعد للمشاركة في المسابقة”.

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