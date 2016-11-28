 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجين تنفيذيين في طاجيكستان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجين تنفيذيين في طاجيكستان

مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجين تنفيذيين في طاجيكستان
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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم الدعم لعدد من الدول المنكوبة والمحتاجة, قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتوقيع على تمويل برنامجين تنفيذيين في الجمهورية الطاجيكية لمكافحة الأمراض الوبائية المعدية والوقاية والتوعية بإضرارها, وكذلك مشروع المياه والإصحاح البيئي والتوعية الصحية في المناطق المتضررة بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر الطاجيكي يستفيد منهما 35 ألف شخص.
حضر التوقيع ممثل سفارة خادم الحرمين الشريفين في دوشنبه سعد الأسمري, والأمين العام للجمعية بهادور قوربانيون، كما تم خلال هذه الزيارات تفقد ومناقشة سير المشاريع التي يمولها المركز في طاجيكستان.

ويأتي التوقيع للبرنامجين والزيارات بمتابعة من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الذي وجه بقيام فريق مختص للوقوف على البرامج التي يمولها المركز في طاجيكستان بغية تنفيذ تلك البرامج على أكمل وجه لتحقق الهدف المنشود منها.

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