 تسمية (رحمة) على الحالة المطرية الحالية.. وتوقعات بأخرى جديدة نهاية الأسبوع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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تسمية (رحمة) على الحالة المطرية الحالية.. وتوقعات بأخرى جديدة نهاية الأسبوع

تسمية (رحمة) على الحالة المطرية الحالية.. وتوقعات بأخرى جديدة نهاية الأسبوع
المناطق_بريدة

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمشرف على جوال كون المتخصص بالطقس والفلك، ومؤسس، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن اللجنة أقرت تسمية الحالة المطرية الحالية بـ(رحمة).
وتواصل هطول الأمطار الغزيرة على معظم مناطق المملكة خلال الست أيام الماضية ما أدى إلى جريان العديد من الأودية وامتلاء الفياض بمياهها.

إلى ذلك توقّع المسند تكوّن حالة مطرية جديدة ومتصلة بالثانية، ومتوقع أن تكون أقل قوة من الحالية، قبيل نهاية الأسبوع .

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