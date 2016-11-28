“النقد” توقف 3 شركات من إصدار وثائق تأمين مركبات

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن إيقاف 3 شركات تأمين من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة، وذلك اعتباراً من تاريخ 29/2/1438ه الموافق 29/11/2016م.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، أنه نظراً لعدم التزام عدد من شركات التأمين بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من مؤسسة النقد، فقد قررت المؤسسة منع شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني(ميدغلف)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني(أسيج) من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة، وذلك اعتباراً من تاريخ 29/2/1438ه الموافق 29/11/2016م.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركات أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، علماً أن قرار الإيقاف لا يخلي مسئولية هذه الشركات من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، وأضافت المؤسسة: أنه في حال عدم قيام تلك الشركات بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية، ويأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومنع أي ممارسات غير نظاميّة في قطاع التأمين.