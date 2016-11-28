 ضبط شابين بحوزتهما حشيش وخمور في المزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ضبط شابين بحوزتهما حشيش وخمور في المزاحمية

ضبط شابين بحوزتهما حشيش وخمور في المزاحمية
المناطق_الرياض

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة المزاحمية مساء أمس من إلقاء القبض على شابين بحوزتهما نصف كيلو حشيش وسبعة جوالين خمر جنوب المحافظة .
وفي التفاصيل، اشتبه رجال الأمن أثناء عملهم الميداني في استراحات جنوب المحافظة في مركبة، وبعد إيقافها للتأكد من هوية الشابين والمركبة لاحظ أفراد الأمن الارتباك والريبة عليهما، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على نصف كيلو حشيش وسبعة جوالين خمر سعة كل واحد أربعة لترات، وبالاستفسار عنهما وجدا أنهما مطلوبين في قضية اعتداء على شخص وسرقة جوالاته، وتم تسليمهما والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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