 الشباب: تعرضنا لأخطاء تحكيمية فادحة.. ولم نعد نحتمل المزيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الشباب: تعرضنا لأخطاء تحكيمية فادحة.. ولم نعد نحتمل المزيد

الشباب: تعرضنا لأخطاء تحكيمية فادحة.. ولم نعد نحتمل المزيد
المناطق_الرياض

أصدر نادي الشباب اليوم بيانا أبدى فيه استنكاره وامتعاضه من الأخطاء التحكيمية “الفادحة والمتكررة” في مباريات الفريق الكروي الأول، مبينا أنها أفقدته الكثير من النقاط، وكانت ستجعل الفريق في مركز أكثر تقدما.
وبيّن الشباب في بيانه أن صمته في الفترة الماضية لم يكن لعدم وجود أخطاء تحكيمية ولكنه فضل أن يبقى داعما للحكم المحلي والابتعاد عن سياسة الإثارة والتصعيد، بيد أن تكرار الأخطاء جعله مضطرا لذلك.

وقال الشباب إن الأخطاء التحكيمية المتكررة كان آخرها أمام الوحدة والرائد في الجولتين الماضيتين في الدوري، حيث لم تحتسب للفريق أكثر من ضربة جزاء، وأن تلك الأخطاء المؤثرة أفقدت الفريق 4 نقاط.
وطالب الشباب أن يتم تطوير مستوى التحكيم، وأن يتم تكليف الحكام الأكثر خبرة لإدارة المباريات، معتبرة هذا البيان بمثابة الرسالة الصريحة للجنة الحكام بأن النادي لم يعد يحتمل المزيد من أخطاء التحكيم.
وشدد الشباب على أنه لن يتهاون في الدفاع عن حقوق النادي بالطرق القانونية، وأنه سيقوم برفع تقرير للاتحاد السعودي متضمنا كافة الأخطاء التي تعرض لها الفريق هذا الموسم.

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