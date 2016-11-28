برلسكوني يضغط على الصينيين الراغبين بشراء نادي ميلان

قال مصدران مقربان من صفقة بيع نادي ميلانو ثالث دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم إن شركة سيلفيو برلسكوني القابضة قد تطلب من المستثمرين الصينيين الساعين لشراء النادي تقديم دفعة أخرى تحت الحساب في حال تأجيل إتمام الصفقة.

وأكد المستثمرون الصينيون يوم السبت الماضي التزامهم بإتمام الصفقة “في أقرب وقت ممكن” بعدما ألمح رئيس الوزراء الإيطالي السابق – الذي امتلك الفريق المتوج بالكثير من الألقاب على مدار أكثر من ثلاثة عقود – لتأخير في صفقة الاستحواذ التي طال انتظارها.

ووقع المستثمرون الصينيون – المدعومون بمجموعتي هايشيا كابيتال ويونغهونغ لي – اتفاقا في أغسطس الماضي للاستحواذ على النادي الإيطالي بالكامل. ودفعت مجموعة المستثمرين الصينيين بالفعل مئة مليون يورو (105 ملايين دولار) على شريحتين منفصلتين لشركة فينيفست القابضة التي تعود ملكيتها لأسرة برلسكوني المالكة للنادي.

ومن المقرر أن تدفع مجموعة المستثمرين 420 مليونا أخرى في اجتماع للمساهمين في 13 ديسمبر المقبل لاستكمال الصفقة. وقال برلسكوني في مقابلة تلفزيونية يوم السبت الماضي إن المجموعة الصينية أكدت له أنهم يملكون المال اللازم لشراء النادي لكن الموافقات المطلوبة من الحكومة الصينية لتحويل الأموال إلى خارج البلاد قد تؤخر إتمام الصفقة.