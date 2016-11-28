 مطالبات بتعليق الدراسة بعد تحذيرات “مدني الرياض” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مطالبات بتعليق الدراسة بعد تحذيرات “مدني الرياض”

مطالبات بتعليق الدراسة بعد تحذيرات “مدني الرياض”
المناطق_الرياض

طالب عدد من أولياء الأمور في الرياض بتعليق الدراسة غداً الثلاثاء ، بعد التحذيرات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض، والتي طالبت بدورها التزام المنازل نظراً للتنبيه الوارد من الأرصاد الجوية بوجود حالة جوية تشهدها العاصمة مع تدني الرؤية واستمرار هطول الأمطار الغزيرة..
-..إدارة تعليم الرياض أصدرت أمس بيانا بعدم تعليق الدراسة نظراً لعدم وجود تنبيه موجها لها بذلك..
-..أولياء أمور الطلبة عبر “جوالنا”: يدفع الطلاب ضريبة عدم تواصل الأرصاد الشخصي مع إدارة تعليم الرياض ، كما نوهت يوم أمس؛ متجاهلة “إدارة تعليم الرياض” حسابات “الأرصاد الجوية” الرسمية وماتصدره كل ساعة عن حالة الطقس.. ومتجاهلة أيضا تحذيرات “الدفاع المدني”.
-..قائدي ّ المركبات عبر “جوالنا” : الدائري الشمالي بالرياض غارقا ً من مخرج 5 وحتى مخرج 8..ويدعوا الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجهه له نظرا لغرقه الآن

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