 فرع النقل يغلق طريق البجادية الدوادمي ساجر جراء السيول التي غمرت الطرق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 28 صفر 1438 هجريا, الموافق 28 نوفمبر 2016 ميلاديا

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فرع النقل يغلق طريق البجادية الدوادمي ساجر جراء السيول التي غمرت الطرق

فرع النقل يغلق طريق البجادية الدوادمي ساجر جراء السيول التي غمرت الطرق
المناطق_الرياض

أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على بعض مناطق المملكة تحديدا على محافظات الرياض الغربية، إلى انهيارات وإغلاق عدد من الطرق المهمة ومنها طرق “ساجر-الدوادمي” و “البجادية الدوادمدي” و “ظلم-عفيف” .
ونقلت بلدية “البجادية” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إغلاق الطريق المزدوج بين “البجادية و الدوادمي”في كلا المسارين من قبل فرع وزارة النقل وأمن الطرق جراء السيول الغزيرة التي غمرت الطريق خاصة كبري مجرى وادي “الرشا”، كما أعلن حساب “مختصر عفيف” عن إغلاق طرق “عفيف- ظلم” و “عفيف- البجادية” .
كما أنهار وفقا لمعلومات واردة من ساجر جزؤ من طريق “ساجر-الدوادمي” نتيجة للسيول الغزيرة التي فاضت بها أودية وشعاب المنطقة جراء الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخراً.
صحيفة “المناطق” والتزاما بمسئوليتها الاجتماعية، تهيب بجميع سالكي الطرق المذكورة بأخذ الحيطة والحذر وواتخاذ طرق بديلة، مع تمنيها السلامة للجميع.

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