الحوثيون وصالح يشكلون حكومة انقلابية خلال ساعات

كشفت مصادر يمنية، عن اعتزام المتمردين الحوثيين وحزب المؤتمر (جناح علي عبدالله صالح)، الإعلان عن تشكيلة لحكومة تابعة لهم في اليمن، خلال الساعات القادمة.

ونقلت وكالة “الأناضول” الإثنين (28 نوفمبر 2016) عن مصادر مقربة من الانقلابيّن “الحوثيين” و”حزب صالح” -لم تسمّها- إن الجماعة والحزب اتفقا على تشكيلة نهائية لما بحكومتهم الجديدة، التي أطلقوا عليها اسم “حكومة الإنقاذ”.

وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على تقسيم الحقائب الوزارية السيادية في الحكومة بين الجانبين، بحيث يحصل “حزب صالح” وحلفاؤه (أحزاب مغمورة تسمى أحزاب التحالف الوطني) على وزارات “الدفاع والخارجية والإدارة المحلية والأوقاف والاتصالات والتعليم المهني والفني والتعليم العالي والزراعة والثقافة والأشغال والنفط والمغتربين والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتخطيط وشؤون مجلسي الشورى والنواب”.

أما “الحوثيين”، فسيكون من نصيبهم وزارات، الداخلية والمالية والمدنية والعدل والشباب والرياضة والإعلام والمياه والكهرباء والسياحة والثروة السمكية وحقوق الإنسان والتجارة والصناعة والشؤون القانونية والتربية والتعليم ووزارة مخرجات الحوار الوطني، بحسب المصادر ذاتها.

وتوقعت المصادر، أن يتم الإعلان على التشكيلة خلال الساعات القادمة من مساء اليوم الإثنين أو غدًا الثلاثاء.

ورجّحت “الأناضول” أن تتسبب هذه الخطوة في نسف جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام واستئناف المشاورات بين أطراف النزاع في البلاد، حيث سبق للمبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن اعتبر في أغسطس الماضي “المجلس السياسي”، الذي شكله “الحوثيون” و”حزب صالح” بالمناصفة لإدارة شؤون البلاد، ولم يحظى بأي اعتراف دولي، بأنه “قرار أحادي يهدد مسار السلام، وخروج على المرجعيات الدولية”.