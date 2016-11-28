 إصابة 5 أشخاص باختناق في حريق شقة بمدينة العمال بالدمام | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 29 صفر 1438 هجريا, الموافق 29 نوفمبر 2016 ميلاديا

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إصابة 5 أشخاص باختناق في حريق شقة بمدينة العمال بالدمام

إصابة 5 أشخاص باختناق في حريق شقة بمدينة العمال بالدمام
المناطق_الدمام

نشب حريق في شقة بالدور الأرضي بمبنى مكون من دورين في مدينة العمال بالدمام بعد ظهر اليوم أسفر عن 5 حالات إصابة باختناق ، وتم علاج 3 منها بالموقع بينما تم نقل امرأة وفتاة إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية العقيد منصور الدوسري بأن حريقاً نشب بعد ظهر اليوم في شقة بالدور الأرضي بمبنى مكون من دورين في مدينة العمال بالدمام ، وانحصر الحريق في غرفة وتأثر الشقة بنواتج الاحتراق .

وبين أن فرق الدفاع المدني قامت بالسيطرة على الحريق الذي أسفر عن 5 إصابات باختناق ، وتم علاج 3 حالات منها بالموقع ، بينما تم نقل امرأة وفتاة إلى مستشفى الدمام المركزي عن طريق الهلال الأحمر

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